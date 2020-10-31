Через вокзал «Рязань-1» планируют пустить маршрутку

Планируется, что через улицу Вокзальную будут ходить маршрутка и троллейбус. Вопрос рассматривают в мэрии.

По улице Вокзальной планируют пустить маршрутку №77 или троллейбус №5. Об этом говорится в ответе администрации на обращение по организации пассажирских перевозок.

Планируется, что транспорт будет ходить через вокзал «Рязань-1».

В мэрии отметили, что рассматривается вопрос о закрытии троллейбусных маршрутов №2 (Октябрьский городок — Депо №3) и №6 (Завод «Рязцветмет» — Памятник Полетаеву). Троллейбусы №6 предложили использовать на маршруте (Завод «Рязцветмет» — Октябрьский городок).