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Банки предупредили о всплеске хищений предварительно одобренных кредитов
Рост подобных случаев зафиксировали еще весной 2020 года. Мошенники нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты.

В нескольких банках зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники убеждают жертву оформить кредит с помощью методов социальной инженерии. Об этом передает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Представитель «Альфа-банка» заявил, что мошенники нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, которые доступны для клиента.

Рост подобных случаев зафиксировали еще весной 2020 года.

По слова замначальника департамента защиты информации Газпромбанка (ГПБ) Алексея Плешкова, за девять месяцев текущего года по в банковской отрасли зарегистрировали тысячи случаев мошенничества с предварительно одобренными кредитами.

Ущерб экономике составил сотни миллионов рублей.

В октябре мошенники таким образом похитили у клиентов «Альфа-банка», ставших жертвами мошенничества, более миллиона рублей.

Отмечается, что данные клиента преступники собирают из баз сторонних источников (опросы в ТРЦ, данные фитнес-центров, интернет-магазинов и прочее).

Клиенты «Альфа-банка» также рассказали, что им звонили мошенники и представлялись сотрудниками организации. Клиенту сообщали, что кредит одобрен, сейчас он оформляется. Затем злоумышленники предлагали установить специальное приложение для «защиты» персональных данных или отменить заявку. Программы давали удаленный доступ к телефону, таким образом оформлялся кредит удаленно в банковском приложении жертвы.

После этого клиента убеждали перевести деньги на специальный счет, чтобы «спасти» деньги от мошенников.