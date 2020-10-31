Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Ефремовым

Заключенные считают, что Ефремову лучше отправиться в колонию.

Арестанты хозяйственного отряда СИЗО №5 «Водник» против того, чтобы к ним переводили осужденного за пьяную смертельную аварию актера Михаила Ефремова, передает РИА Новости.

Заключенные считают, что Ефремову лучше отправиться в колонию. Они беспокоятся, что артист не привык к тяжелой физической работе, которую выполняют заключенные в хозотряде. А значит, за Ефремова эту работу придется выполнять другим арестантам.

Некоторые выступили против соседства с Ефремовым из-за того, что им тяжело будет видеть, как их любимый актер моет «продол», вкручивает лампочки в камерах и разносит «баланду».

Опытные заключенные уверены, что Ефремову будет лучше в колонии, ведь там больше подходящих актеру возможностей. Например, Ефремов сможет работать библиотекарем или создать тюремную театральную студию.