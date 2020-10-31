В Рязанской области прошли рейды по соблюдению масочного режима
По состоянию на 12:00 в субботу, 31 октября, протоколы выписали 1780 гражданам и 100 организациям, в том числе 40 предприятиям торговли.
В Рязанской области прошли рейды управления МВД по соблюдению масочного режима. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
По состоянию на 12:00 в субботу, 31 октября, протоколы выписали 1780 гражданам и 100 организациям, в том числе 40 предприятиям торговли.
Рейды продолжаются.
Ранее появилось видео с полицией, которая выехала на улицы Рязани, чтобы напомнить горожанам о масочном режиме.