В Рязанской области прошли рейды по соблюдению масочного режима

По состоянию на 12:00 в субботу, 31 октября, протоколы выписали 1780 гражданам и 100 организациям, в том числе 40 предприятиям торговли.

В Рязанской области прошли рейды управления МВД по соблюдению масочного режима. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По состоянию на 12:00 в субботу, 31 октября, протоколы выписали 1780 гражданам и 100 организациям, в том числе 40 предприятиям торговли.

Рейды продолжаются.

Ранее появилось видео с полицией, которая выехала на улицы Рязани, чтобы напомнить горожанам о масочном режиме.