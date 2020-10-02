В Рязани прошел Всероссийский день ходьбы

Его участниками стали представители спортивных учреждений города, ветераны физкультуры и спорта, волонтеры.

В четверг, 2 октября, в Рязани прошел Всероссийский день ходьбы. Его проводят для популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте, сообщили в региональном минспорте.

День ходьбы прошел в Рязани проходит в 6 раз. Его участниками стали представители спортивных учреждений города, ветераны физкультуры и спорта, волонтеры. Им вручили сувениры и дипломы Олимпийского комитета России.

Активисты и приверженцы здорового образа жизни прошли по недавно открытому маршруту «Кремлевский», конечной точкой которого стал стадион ЦСК.

Начальник отдела минспорта региона Федор Нериков поприветствовал участников и отметил значимость систематических занятий физкультурой и спортом и ходьбы в особенности. Он напомнил, что в рамках проекта минспорта «Сеть активных физкультурных маршрутов» в городе скоро появятся «Рюминский» и «Леспопарковый» маршруты.

За активное участие и помощь в организации открытия пешего маршрута «Кремлевский» рязанцев наградили благодарностями регионального минспорта. После этого для участников Дня ходьбы провели экскурсию по ЦПКиО.