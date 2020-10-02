\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
17°
Сбт, 03
17°
Вск, 04
17°
ЦБ USD 78.09 0.81 03/10
ЦБ EUR 91.58 0.86 03/10
Нал. USD 78.01 / 79.75 17:02
Нал. EUR 91.61 / 92.19 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
Вчера 13:34
8 254
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
Вчера 12:24
3 987
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
13 410
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
14 076
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани прошел Всероссийский день ходьбы
Его участниками стали представители спортивных учреждений города, ветераны физкультуры и спорта, волонтеры.

В четверг, 2 октября, в Рязани прошел Всероссийский день ходьбы. Его проводят для популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте, сообщили в региональном минспорте.

День ходьбы прошел в Рязани проходит в 6 раз. Его участниками стали представители спортивных учреждений города, ветераны физкультуры и спорта, волонтеры. Им вручили сувениры и дипломы Олимпийского комитета России.

Активисты и приверженцы здорового образа жизни прошли по недавно открытому маршруту «Кремлевский», конечной точкой которого стал стадион ЦСК.

Начальник отдела минспорта региона Федор Нериков поприветствовал участников и отметил значимость систематических занятий физкультурой и спортом и ходьбы в особенности. Он напомнил, что в рамках проекта минспорта «Сеть активных физкультурных маршрутов» в городе скоро появятся «Рюминский» и «Леспопарковый» маршруты.

За активное участие и помощь в организации открытия пешего маршрута «Кремлевский» рязанцев наградили благодарностями регионального минспорта. После этого для участников Дня ходьбы провели экскурсию по ЦПКиО.