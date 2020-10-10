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За сутки в рязанских больницах выросло число пациентов с COVID-19
В тяжелом состоянии находятся 17 человек.

За сутки в рязанских больницах выросло число пациентов с COVID-19. По данным на 17:30 субботы, 10 октября, в стационарах лечат 264 рязанца, в том числе 13 детей. Накануне пациентов было 255, сообщает оперштаб при региональном правительстве.

Состояние 60 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 187 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 17 человек, из них 9 подключены к аппаратам ИВЛ.

Остальные переносят заболевание легко и лечатся дома.