Военные помогут отремонтировать пострадавшие от взрывов дома рязанцев

Командующий войсками ЗВО подчеркнул, что главная задача — подготовить дома к зиме.

Минобороны поможет отремонтировать пострадавшие от взрывов дома военного городка в Скопинском районе. Об этом в субботу, 10 октября, заявил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев, передает ТАСС.

По его словам, военные в первую очередь займутся остеклением домов. Журавлев подчеркнул, что главная задача — подготовить дома, школу и детсад к зиме. Он отметил, что в воскресенье специалисты планируют запуск котельной после подключения ее к сетям газоснабжения.

«Водоснабжение будет подано в жилые дома в ближайшее время», — пообещал командующий войсками ЗВО.

По данным Минобороны, водо- и электроснабжение, оборудование котельных и сетей, а также газоснабжение военного городка не нарушено. В случае необходимости электричество будут подавать от дизельгенераторов.

Ведомство отметило, что все 24 здания военного городка пригодны к эксплуатации. В понедельник, 13 октября, мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» дополнительно обследует каждый дом.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.

По данным на вечер пятницу, 9 октября, 187 скопинских семей получили первые выплаты. Губернатор также подписал распоряжение о денежной помощи пострадавшим и потерявшим дома людям.