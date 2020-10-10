Военные очистили от взрывоопасных предметов более 32 гектаров в Скопинском районе

Работами занимаются шесть групп разведки и разминирования инженерных подразделений Западного военного округа

После взрывов в воинской части специалисты очистили от взрывоопасных предметов свыше 32,5 гектара в Скопинском районе. Об этом в субботу, 10 октября, сообщил официальный Telegram-канал рязанского правительства со ссылкой на Минобороны.

Шесть групп разведки и разминирования инженерных подразделений Западного военного округа расчищают от взрывоопасных предметов дороги, административно-хозяйственные и технические территории близлежащих к месту ЧП населенных пунктов.

«Для расчистки дорог военными инженерами применяются инженерные машины разграждения ИМР-3», — уточнили власти.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом.

СК возбудил уголовное дело.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.