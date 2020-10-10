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Власти показали, какие продукты выдают пострадавшим скопинцам
Накануне пострадавшие семьи начали получать первые выплаты.

В субботу, 10 октября, оперштаб при рязанском правительстве показал, какие продукты выдают скопинцам, пострадавшим от пожара и взрывов в воинской части. Судя по фотографии, в набор входят вода, крупы, консервы, чай, хлеб, печенье, подсолнечное масло и «Доширак».

В официальной группе района уточнили, что продукты и средства первой необходимости жители могут получить около КПП военного городка.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.

По данным на вечер пятницу, 9 октября, 187 скопинских семей получили первые выплаты. Губернатор также подписал распоряжение о денежной помощи пострадавшим и потерявшим дома людям.