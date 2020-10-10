В Спасском районе мужчина вскрыл и ограбил усадьбу
Злоумышленника задержали.
В Спасском районе мужчина вскрыл и ограбил усадьбу, сообщила
65-летнего житель села Ухорское утром заметил, что кто-то разобрал часть стены его деревянной надворной постройки. Выяснилось, что из сарая похитили бензопилу. Пострадавший обратился в полицию.
Сотрудники выяснили, что в доме находился рабочий. Они предположили, что мужчина причастен к преступлению.
Стражам правопорядка также было известно, что ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.
59-летний спрятал похищенное рядом в лесу рядом со своим жилищем. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК.