В Спасском районе мужчина вскрыл и ограбил усадьбу

Злоумышленника задержали.

В Спасском районе мужчина вскрыл и ограбил усадьбу, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

65-летнего житель села Ухорское утром заметил, что кто-то разобрал часть стены его деревянной надворной постройки. Выяснилось, что из сарая похитили бензопилу. Пострадавший обратился в полицию.

Сотрудники выяснили, что в доме находился рабочий. Они предположили, что мужчина причастен к преступлению.

Стражам правопорядка также было известно, что ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.

59-летний спрятал похищенное рядом в лесу рядом со своим жилищем. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК.