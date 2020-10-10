В Рязани завершился первый этап благоустройства Комсомольского парка

на территории объекта прошла публичная приемка работ.

В Рязани завершился первый этап благоустройства Комсомольского парка, сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 9 октября, на территории объекта нацпроекта «Жилье и городская среда» прошла публичная приемка работ, в которой поучаствовали рязанцы.

Комиссия осмотрела все объекты, построенные в парке в 2020 году: дорожки, спортплощадку, освещение, площадку для выгула собак, площадку для катания на самокатах и культурно-массовых мероприятий.

Посетители парка заявили, проблему освещения решили. Кроме того, они отметили удобство новой площадки для выгула собак. По словам жителей, теперь существовавший прежде конфликт между владельцами собак и прохожими будет исчерпан. К площадке ведут пешеходные дорожки, предусмотрено освещение, установлены тренажеры для собак.

После осмотра все участники единогласно приняли работы по благоустройству парка.

Некоторые замечания городские службы взяли на контроль.