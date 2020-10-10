В Роспотребнадзоре оценили риск повторного заражения коронавирусом

Второй день подряд число новых случаев коронавируса в России превышает пиковый показатель мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила « Российской газете» , что в стране не зарегистрировали повторных случаев заражения коронавирусом.

По ее словам, пока в мире выявили шесть случаев повторного заражения. Все они, как отметила Попова, произошли за рубежом. Она уточнила, что иммунитет у переболевших COVID-19 действует, как прививка от коронавируса. При этом, после перенесенной инфекции у пациента могут возникнуть осложнения.

«Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом», — заключила глава Роспотребнадзора.

Напомним, второй день подряд число новых случаев коронавируса в России превышает пиковый показатель мая.