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В Роспотребнадзоре оценили риск повторного заражения коронавирусом
Второй день подряд число новых случаев коронавируса в России превышает пиковый показатель мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила «Российской газете», что в стране не зарегистрировали повторных случаев заражения коронавирусом.

По ее словам, пока в мире выявили шесть случаев повторного заражения. Все они, как отметила Попова, произошли за рубежом. Она уточнила, что иммунитет у переболевших COVID-19 действует, как прививка от коронавируса. При этом, после перенесенной инфекции у пациента могут возникнуть осложнения.

«Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом», — заключила глава Роспотребнадзора.

Напомним, второй день подряд число новых случаев коронавируса в России превышает пиковый показатель мая.