Трусова выступит на Втором этапе Кубка России по фигурному катанию

Соревнования являются частью отбора спортсменов на чемпионат России в Челябинске.

Рязанская фигуристка Александра Трусова выступит на Втором этапе Кубка России по фигурному катанию, которое начнется в субботу, 10 октября, на льду московской арены «Мегаспорт». Об этом пишет ТАСС.

Соревнования являются частью отбора спортсменов на чемпионат России в Челябинске.

В женском турнире также поучавствуют чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, а также Дарья Усачева, Анна Фролова, Станислава Константинова, Мария Талалайкина и другие.