Рязанские власти обновили данные о COVID-19 в области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8 811 человек.
В субботу, 10 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о распространении COVID-19. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8 811 человек в
- Рязани — 4582 случая,
- Рязанском районе — 402,
- Ряжске — 244,
- Скопине — 242,
- Рыбном — 226,
- Касимове — 210,
- Сасове — 201,
- Новомичуринске — 162,
- Шиловском районе — 160,
- Рыбновском — 149,
- Скопинском районе — 149,
- Касимовском — 140,
- Клепиковском районе — 138,
- Спасском — 136,
- Михайловском районе — 130,
- Шилове — 110,
- Михайлове — 90,
- Александро-Невском — 78,
- Сараевском районе — 74,
- Александро-Невском районе — 65,
- Старожиловском районе — 62,
- Сапожке — 61,
- Сасовском районе — 57,
- Шацком — 55,
- Кораблине — 54,
- Старожилове — 53.
- Пронском районе — 52,
- Спасске-Рязанском — 52,
- Сараях — 51,
- Захаровском районе — 49,
- Шацке — 43,
- Пронске — 40,
- Ряжском районе — 40,
- Милославском районе — 38
- Милославском — 38,
- Спас-Клепиках — 37,
- Чучкове — 36,
- Чучковском районе — 36,
- Захарове — 33,
- Кораблинском районе — 33,
- Ухолове — 32,
- Путятинском районе — 29,
- Ермишинском — 25,
- Кадоме и Путятине — по 24,
- Ермиши — 20,
- Сапожковском районе — 14,
- Ухоловском — 13,
- Пителинском — 9,
- Кадомском — 7,
- Пителине — 6.