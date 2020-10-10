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Рязанские власти обновили данные о COVID-19 в области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8 811 человек.

В субботу, 10 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о распространении COVID-19. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8 811 человек в

  • Рязани — 4582 случая,
  • Рязанском районе — 402,
  • Ряжске — 244,
  • Скопине — 242,
  • Рыбном — 226,
  • Касимове — 210,
  • Сасове — 201,
  • Новомичуринске — 162,
  • Шиловском районе — 160,
  • Рыбновском — 149,
  • Скопинском районе — 149,
  • Касимовском — 140,
  • Клепиковском районе — 138,
  • Спасском — 136,
  • Михайловском районе — 130,
  • Шилове — 110,
  • Михайлове — 90,
  • Александро-Невском — 78,
  • Сараевском районе — 74,
  • Александро-Невском районе — 65,
  • Старожиловском районе — 62,
  • Сапожке — 61,
  • Сасовском районе — 57,
  • Шацком — 55,
  • Кораблине — 54,
  • Старожилове — 53.
  • Пронском районе — 52,
  • Спасске-Рязанском — 52,
  • Сараях — 51,
  • Захаровском районе — 49,
  • Шацке — 43,
  • Пронске — 40,
  • Ряжском районе — 40,
  • Милославском районе — 38
  • Милославском — 38,
  • Спас-Клепиках — 37,
  • Чучкове — 36,
  • Чучковском районе — 36,
  • Захарове — 33,
  • Кораблинском районе — 33,
  • Ухолове — 32,
  • Путятинском районе — 29,
  • Ермишинском — 25,
  • Кадоме и Путятине — по 24,
  • Ермиши — 20,
  • Сапожковском районе — 14,
  • Ухоловском — 13,
  • Пителинском — 9,
  • Кадомском — 7,
  • Пителине — 6.