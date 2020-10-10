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Рокотянская поздравила рязанского ветерана со столетием
Рокотянская навестила ветерана Великой Отечественной войны дома.

Глава Рязани поздравила рязанского ветерана Ивана Фетисова со столетием, сообщила пресс-служба гордумы.

Юлия Рокотянская навестила ветерана Великой Отечественной войны дома. Она передала юбиляру поздравление и подарки от президента России Владимира Путина и от гордумы.

«Ваша жизнь — зеркало истории нашей страны, пример служения своей Родине. Вам посчастливилось стать свидетелем и участником великих событий. Спасибо Вам за ратный и трудовой подвиг. Крепкого здоровья и долгих лет жизни», — отметила она.

Иван Федорович родился 10 октября 1920 года в Сапожковском районе Рязанской области. До войны работал на заводе в Воронеже. На фронт ушел добровольцем. В 1942 году окончил офицерские курсы. Воевал под Ржевом, где был серьезно ранен. После лечения вернулся в армию, сопровождал железнодорожные составы в Германию.

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», медалью «За боевые заслуги».

После войны работал в военкомате в Белоруссии, где и познакомился с женой. Окончил военное училище, воспитал сына и дочь. В 1961 году оставил военную службу в звании майора и вернулся в Рязанскую область.

Работал начальником почтового отделения, трудился на радиозаводе, на телецентре, на ламповом заводе, преподавал в радиоинституте. В 1988 году ушел на пенсию. Сейчас проживает с дочерью. У Ивана Федоровича трое внуков, шестеро правнуков.