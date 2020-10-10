При тушении рязанской воинской части сбросили почти 5 тысяч тонн воды

Авиация возвращается в пункты постоянной дислокации.

При тушении пожара в рязанской воинской части самолеты и вертолеты сбросили свыше 4,7 тысячи тонн воды. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Авиация ВКС выполнила 36 самолетовылетов и 763 вертолетовылета.

В министерстве уточнили, что привлекавшиеся для тушения пожара подразделения Минобороны, в том числе авиация, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом.

СК возбудил уголовное дело.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.