Оперштаб: под наблюдением медиков остаются более двух тысяч рязанцев с коронавирусом

23742 гражданина уже прошли обследование.

Под наблюдением медиков остаются 2241 рязанцев с коронавирусом, сообщил в субботу, 10 октября, оперштаб региона.

23742 гражданина уже прошли обследование, они здоровы.

Всего в регионе зарегистрировано 8654 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В целом поступила информация о 25983 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.