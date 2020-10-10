Названа неожиданная причина осложнений COVID-19 у молодых пациентов

Исследования проводили специалисты Университета Бергена.

Ученые из Университета Бергена назвали неожиданную причину осложнений COVID-19 у молодых пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Verdens Gang.

Специалисты выяснили, что у десяти процентов молодых больных коронавирусом в крови есть специфические антитела. Из-за них организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются для борьбы с вирусом.

Эксперты считают, что результаты их исследований позволяют сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, не входящих ни в одну из групп риска.