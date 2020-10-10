Москвичка отсудила у химчистки полмиллиона за испорченное платье Gucci

Представители химчистки заявили, что действовали по технологии, но экспертиза это не подтвердила.

Москвичка отсудили у химчистки полмиллиона за испорченное платье от Gucci. Об этом рассказал Mash.

Брендовую вещь девушка купила за 133 тысячи рублей. Когда платье испачкалось, она отдала его в прачечную. Вернули москвичке уже испорченную вещь — с затертыми до дыр, но оставшимися пятнами, выцветшей краской и потерянной формой.

Представители химчистки заявили, что действовали по технологии, но экспертиза это не подтвердила.

Девушка обратилась в суд, где ее иск удовлетворили. Москвичке выплатят 266 тысяч за убытки, 145 тысяч за моральный ущерб и еще 12 тысяч за экспертизу.