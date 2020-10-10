\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
15°
Вск, 11
13°
Пнд, 12
14°
ЦБ USD 77.03 -0.89 10/10
ЦБ EUR 90.72 -0.98 10/10
Нал. USD 76.75 / 78.75 16:50
Нал. EUR 90.65 / 91.7 17:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 2020 16:44
6 068
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
6 734
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
33 015
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
26 671
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Москвичка отсудила у химчистки полмиллиона за испорченное платье Gucci
Представители химчистки заявили, что действовали по технологии, но экспертиза это не подтвердила.

Москвичка отсудили у химчистки полмиллиона за испорченное платье от Gucci. Об этом рассказал Mash.

Брендовую вещь девушка купила за 133 тысячи рублей. Когда платье испачкалось, она отдала его в прачечную. Вернули москвичке уже испорченную вещь — с затертыми до дыр, но оставшимися пятнами, выцветшей краской и потерянной формой.

Представители химчистки заявили, что действовали по технологии, но экспертиза это не подтвердила.

Девушка обратилась в суд, где ее иск удовлетворили. Москвичке выплатят 266 тысяч за убытки, 145 тысяч за моральный ущерб и еще 12 тысяч за экспертизу.