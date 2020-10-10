\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
15°
Вск, 11
12°
Пнд, 12
16°
ЦБ USD 77.03 -0.89 10/10
ЦБ EUR 90.72 -0.98 10/10
Нал. USD 76.1 / 78.64 11:22
Нал. EUR 90.1 / 91.74 11:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
7 162
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
7 806
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
34 068
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
27 715
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Минпросвещения представило проект расписания ЕГЭ в 2021 году
В 2020 году ЕГЭ из-за пандемии перенесли с 3 июля по 8 августа.

В субботу, 10 октября, Минпросвещения представило проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Экзамены планируют провести с 22 марта по 1 июля:

  • досрочный период — с 22 марта по 16 апреля,
  • основной — с 24 мая по 1 июля,
  • дополнительный — с 3 по 17 сентября.

Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии.

В 2020 году ЕГЭ из-за пандемии перенесли с 3 июля по 8 августа.