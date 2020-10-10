Минпросвещения представило проект расписания ЕГЭ в 2021 году

В 2020 году ЕГЭ из-за пандемии перенесли с 3 июля по 8 августа.

В субботу, 10 октября, Минпросвещения представило проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Экзамены планируют провести с 22 марта по 1 июля:

досрочный период — с 22 марта по 16 апреля,

основной — с 24 мая по 1 июля,

дополнительный — с 3 по 17 сентября.

Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии.

В 2020 году ЕГЭ из-за пандемии перенесли с 3 июля по 8 августа.