Минпросвещения представило проект расписания ЕГЭ в 2021 году
В 2020 году ЕГЭ из-за пандемии перенесли с 3 июля по 8 августа.
В субботу, 10 октября, Минпросвещения представило проект единого расписания ЕГЭ в 2021 году. Документ опубликовали на
Экзамены планируют провести с 22 марта по 1 июля:
- досрочный период — с 22 марта по 16 апреля,
- основной — с 24 мая по 1 июля,
- дополнительный — с 3 по 17 сентября.
Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии.
В 2020 году ЕГЭ из-за пандемии перенесли с 3 июля по 8 августа.