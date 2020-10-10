Фигуристка Трусова взяла «бронзу» на этапе Кубка России

Спортсменка выступала с короткой программой.

Фигуристка Александра Трусова взяла «бронзу» по результатам короткой программы на втором этапе Кубка России. Соревнования прошли в Москве в субботу, 10 октября, сообщает ТАСС.

Лучшей признали Камилу Валиеву (85,10 балла за прокат). Второе место у Дарьи Усачевой (80,39). Рязанка Трусова получила 75,77 балла.

Произвольную программу фигуристки представят в воскресенье, 11 октября. Основная часть соревнований закончится в этот же день, а 13 октября свое выступление завершат юниоры.

Ранее тренер Трусовой Евгений Плющенко рассказал, сколько часов в день занимается спортсменка.