Эксперт назвал сроки отказа от масок после вакцинации от COVID-19

Нужно подождать как минимум 21 день после того, как человек привился.

Директор Центра Гамалеи Алесандр Гинцбург считает, что перестать носить маски после вакцинации от коронавируса можно только через три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител, сообщили РИА Новости.

По словам эксперта, нужно подождать как минимум 21 день после того, как человек привился, а потом «самому решать, носить маску или нет».

Напомним, вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе. Она получила название «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.