Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Он задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на штаб Социал-демократической партии.

Ранее в его особняк, который находится примерно в 15 км от Бишкека в селе Кой-Таш Чуйской области, были стянуты спецподразделения силовиков. Подробности задержания пока не известны. Факт задержания уже подтвердил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Госкомитет также сообщил, что бывший президент Киргизии задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.