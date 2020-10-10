Два калмыка украли смартфоны из скопинского магазина

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

В Скопине украли три телефона из салона сотовой связи, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что продавец после общения с клиентом забыла закрыть шкаф, в котором находились смартфоны.

Приехавшие на место полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже причастны двое мужчин.

Их личности установили. Телефоны украли 32-летний и 26-летний жители Республики Калмыкия. Ранее они были судимы за кражи. Полицейские разыскали и задержали злоумышленников.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.