Два калмыка украли смартфоны из скопинского магазина
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.
В Скопине украли три телефона из салона сотовой связи, сообщила
Выяснилось, что продавец после общения с клиентом забыла закрыть шкаф, в котором находились смартфоны.
Приехавшие на место полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже причастны двое мужчин.
Их личности установили. Телефоны украли 32-летний и 26-летний жители Республики Калмыкия. Ранее они были судимы за кражи. Полицейские разыскали и задержали злоумышленников.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.