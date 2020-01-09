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20:55, 9 января 2020 199
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ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в России

ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в России

Фото: Pixabay.com

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает «Интерфакс».

Для девочек самыми редкими стали имена — Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.

Для мальчиков уникальными стали имена — Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир.


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