ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в России

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Фото: Pixabay.com
Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает «
Для девочек самыми редкими стали имена — Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрёна и Дива.
Для мальчиков уникальными стали имена — Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.