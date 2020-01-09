Ярмарки в Рязани продолжат работу с субботы

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Ярмарки выходного дня продолжат работу в Рязани с субботы, 11 января. Об этом сообщил
Ярмарки пройдут на площадках около Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
Согласно итогам работы ярмарок в 2019 году, производители продали товары на общую сумму 332,5 млн рублей.
В целом продали 425,2 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 687,8 тонны молока и молочных продуктов, 288 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 87,5 тонны живой рыбы, 436,8 тонны картофеля, 120,8 тонны овощей, 267,2 тонны груш и яблок, 35,7 тонны меда и продуктов пчеловодства и другие товары.
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