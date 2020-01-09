В Воронеже 94-летняя пенсионерка выпала из окна многоэтажки

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Утром 9 января из окна дома №36 по улице Никитинской утром выпала пенсионерка. По словам местных жителей, женщине было 94 года. Об этом
Она жила в квартире на четвертом этаже. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей. Помочь пожилой женщине не удалось.
«По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося», — прокомментировали в пресс-службе управления СКР по региону.
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