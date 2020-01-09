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18:33, 9 января 2020 199
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В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв и начался пожар

В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв и начался пожар

В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв и начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Сначала все небо окрасилось оранжевым цветом, а потом последовал взрыв», — говорится в сообщении.

Также известно, что на заводе произошло возгорание установки по переработке дизельного топлива, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В связи с инцидентом из расположенного неподалеку от завода торгового центра эвакуируют персонал и посетителей.

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