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В Ухте на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв и начался пожар,
«Сначала все небо окрасилось оранжевым цветом, а потом последовал взрыв», — говорится в сообщении.Также известно, что на заводе произошло возгорание установки по переработке дизельного топлива, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В связи с инцидентом из расположенного неподалеку от завода торгового центра эвакуируют персонал и посетителей.
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