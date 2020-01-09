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21:20, 9 января 2020 202
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В субботу в Рязани пройдет первая в 2020 году акция по раздельному сбору мусора 1

В субботу в Рязани пройдет первая в 2020 году акция по раздельному сбору мусора

В субботу, 11 января, в Рязани пройдет первая в 2020 году акция по раздельному сбору мусора. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие состоится напротив РГРТУ. Еще два пройдут 18 и 25 января за остановкой «Магнит» на Московском шоссе, 43 и на остановке «Горбольница №11» улица Новоселов, 26б.

Мусор будут собирать с 10 до 12 часов.


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