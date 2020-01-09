В рязанской поликлинике установили новый лифт с Wi-fi

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В рязанской поликлинике № 2 провели капремонт замену лифта. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Грузоподъемность нового лифта 630 килограммов, в нем установлены пожарная сигнализация и звуковое информирование.
В кабине светодиодное освещение, двери с частотным режимом и блок бесперебойного питания. Здесь также есть поручни для маломобильных граждан, зеркала и Wi-fi.
В 2020 году планируется капремонт и замена второго лифта.
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