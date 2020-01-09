Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:27, 9 января 2020 114
 0    0

В России введут новый штраф для автомобилистов

В России введут новый штраф для автомобилистов

Фото: Pixabay.com

В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, которые предусматривают штрафы за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам». Согласно им, владельцы легковых автомобилей будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков — на 5,5 тысячи рублей.

Известно, что постановление о штрафе будет выносить Роскомнадзор с помощью автоматических камер. При этом взыскание аннулируют, если нарушитель в течение 60 дней погасит задолженность перед собственником платной трассы.

Новые штрафы объясняют внедрением на платных дорогах системы свободного потока (free-flow), при которой деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Это решение позволит сэкономить на строительстве и содержании пунктов взимания платы (ПВП) со шлагбаумами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 28 декабря 2019 2 252
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
9:42, 4 января 2020 2 469
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 488
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
18:20, 29 декабря 2019 2 009
В центре Рязани появились ледяные скульптуры
22:09, 1 января 2020 2 901
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум