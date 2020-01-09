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Фото: Pixabay.com
В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге. Об этом
По данным издания, правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, которые предусматривают штрафы за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам». Согласно им, владельцы легковых автомобилей будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков — на 5,5 тысячи рублей.
Известно, что постановление о штрафе будет выносить Роскомнадзор с помощью автоматических камер. При этом взыскание аннулируют, если нарушитель в течение 60 дней погасит задолженность перед собственником платной трассы.
Новые штрафы объясняют внедрением на платных дорогах системы свободного потока (free-flow), при которой деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Это решение позволит сэкономить на строительстве и содержании пунктов взимания платы (ПВП) со шлагбаумами.
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