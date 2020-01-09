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17:42, 9 января 2020 105
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В пятницу в Рязанской области снова пойдет снег

В пятницу в Рязанской области снова пойдет снег

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 10 января, в Рязанской области снова пойдет снег. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, будет облачно. Ночью без осадков, днем снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-4 метра в секунду.

Температура воздуха ночью по области -2 градуса, днем 0 градусов.


© RZN.info

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