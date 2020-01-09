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В Приокском в течение часа сбили школьника и пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В понедельник, 6 декабря, в 17:50 на улице Станкозаводской 55-летняя женщина за рулем Lada Kalina
В тот же день в 18:40 на улице Октябрьской 41-летний житель Рязанского района на Hyundai Solaris
Пострадавших доставили в больницу.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.