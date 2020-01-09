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14:53, 9 января 2020 116
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В полиции прокомментировали аварию с двумя легковушками, «ГАЗелью» и фурой под Рязанью

В полиции прокомментировали аварию с двумя легковушками, «ГАЗелью» и фурой под Рязанью

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в аварии с двумя легковушками, «ГАЗелью» и фурой под Рязанью никто не пострадал.

«Фуру занесло и она столкнулась с „ГАЗелью“, „Киа Оптима“ и „Ниссаном Тиида“», — говорится в сообщении.

Напомним, под Рязанью произошла массовая авария, в четверг, 9 января.


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1 неделя назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

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