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В подъезде жилого дома в Рязани нашли труп мужчины,
Тело молодого человека нашли днем 4 января в подъезде дома по улице 1-е Бутырки. Он находился на лестничной клетке между вторым и третьим этажом. По словам следователя, на вид погибшему около 30 лет, его личность пока не установлена.
Телесных повреждений на трупе не выявлено, говорится в сообщении.
Следователи начали проверку.
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