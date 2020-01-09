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11:42, 9 января 2020 94
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В Песочне «Ниссан» врезался в «Ладу» с пьяным водителем

В Песочне «Ниссан» врезался в «Ладу» с пьяным водителем

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером во вторник, 7 января, в Дашково-Песочне произошло ДТП. В 20:50 около дома №6 на улице Песоченской столкнулись два автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 24-летний рязанец на Nissan Almera сдавал задом и врезался в Lada Priora под управлением 33-летнего мужчины.

В результате водитель иномарки получил травмы, с которыми обращался к медикам.

Кроме того, оказалось, что водитель Lada был пьян, алкотест показал 0,67 промилле на литр выдыхаемого воздуха.


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