В Песочне «Ниссан» врезался в «Ладу» с пьяным водителем

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 7 января, в Дашково-Песочне произошло ДТП. В 20:50 около дома №6 на улице Песоченской столкнулись два автомобиля, сообщила
По предварительной информации, 24-летний рязанец на Nissan Almera сдавал задом и врезался в Lada Priora под управлением 33-летнего мужчины.
В результате водитель иномарки получил травмы, с которыми обращался к медикам.
Кроме того, оказалось, что водитель Lada был пьян, алкотест показал 0,67 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.