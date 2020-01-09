В новогоднюю ночь в рязанском клубе надругались над молодой девушкой

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В первые дни нового года по заявлению молодой девушки следователи возбудили уголовное дело по факту совершения в отношении нее преступления сексуального характера. Об этом в четверг, 9 декабря, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
Выяснилось, что это произошло в новогоднюю ночь в одном из рязанских ночных клубов (по информации РЗН. инфо, речь идет о Deep Club). Как ранее сообщили пользователи соцсети, девушку изнасиловали бутылкой.
По делу задержали двух подозреваемых.
Расследование уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору») продолжается.
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