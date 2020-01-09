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13:49, 9 января 2020 191
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В новогодние праздники на пожарах в Рязанской области погибли три человека

В новогодние праздники на пожарах в Рязанской области погибли три человека

В новогодние праздники, с 1 по 8 января, на пожарах в Рязанской области погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего за это время зафиксировали 22 пожара, а также 12 загораний мусора. Огонь уничтожил и повредил 18 домов и 5 машин.

4 января горел частный дом на улице Свободы в Семчине. Из огня спасли человека. Еще одного спасли 6 января — горел дом на улице Мусорского.

2 января пожар произошел в нежилом доме на улице Полевой, там погибли двое.

8 января сгорел дом в селе Ибердус Касимовского района, на пепелище обнаружили труп 63-летнего мужчины.


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