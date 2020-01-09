В новогодние праздники на пожарах в Рязанской области погибли три человека

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В новогодние праздники, с 1 по 8 января, на пожарах в Рязанской области погибли три человека. Об этом сообщила
Всего за это время зафиксировали 22 пожара, а также 12 загораний мусора. Огонь уничтожил и повредил 18 домов и 5 машин.
4 января горел частный дом на улице Свободы в Семчине. Из огня
2 января пожар произошел в нежилом доме на улице Полевой, там
8 января сгорел дом в селе Ибердус Касимовского района, на пепелище
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ двух районах Рязанской области поймали наркопреступников
|
cледующая новость →Под Рязанью столкнулись два легковых автомобиля, «ГАЗель» и фура
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.