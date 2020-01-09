В ночь на четверг от снега очистили восемь рязанских улиц

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Фото: Администрация Рязани
В ночь на четверг, 9 января, от снега и грунтовых наносов очистили восемь рязанских улиц. Об этом сообщила
С улиц Ленина, Свободы, Радищева, Николодворянской, Полонского, Соборной, Первомайского проспекта и площади Ленина вывезли 125 кубометров снега.
В ночь на 10 января на уборку выйдут 24 пескоразбрасывателя, 14 самосвалов, тракторы-щетки, автовышки погрузчики и другая техника.
Отмечается, что в городе также продолжается ямочный ремонт. На улицах Зубковой, Ленинского Комсомола, Черновицкой, Щорса, Нахимова и других отремонтировали около 220 кв м дорожного полотна.
Кроме того, в прошедшие праздники в Рязани заменили 18 ламп уличного освещения, устранили 12 повреждений, отремонтировали 28 светильников и 15 иллюминаций.
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