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Фото: Pixabay.com
В Госдуму внесли законопроект о блокировке мобильных номеров в тюрьмах,
Согласно документу, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы.
Один из авторов инициативы отметил, что по телефону осужденные могут координировать действия членов преступных группировок, а также осуществлять другие мошеннические действия.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.