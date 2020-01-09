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14:04, 9 января 2020 190
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В двух районах Рязанской области поймали наркопреступников

В двух районах Рязанской области поймали наркопреступников

В двух районах Рязанской области поймали наркопреступников. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что 34-летний житель Новомичуринска может транспортировать гашиш. Мужчину остановили на улице и нашли у него самодельный контейнер с «пастообразным веществом».

Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил 34,9 грамма гашиша. Его задержали.

В Рязанском районе оперативникам стало известно, что 32-летний житель села Дубровичи может хранить дома растительные наркотики.

Полицейские нашли у него пакет с высушенной растительной смесью.

Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил 50 граммов марихуаны. Его задержали

Сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи незаконного оборота наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


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