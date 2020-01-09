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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
У стадиона «Спартак» в Рязани появился новый забор за 11 миллионов. Строительство на участке прекратили, однако на момент публикации, 9 декабря, работы еще не завершили.
Согласно госконтракту, сроки завершились еще 10 декабря.
По проекту подрядчик должен был выложить 148,5 метра кирпичного ограждения с коваными элементами, установить железные ворота и модуль для продажи билетов.
Пока рабочие выложили лишь кирпичную кладку.
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