Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы

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В Москву придет «европейская» зима. Об этом передает
По его словам, на предстоящей неделе «температурный фон будет очень мягким», из-за чего возникнет устойчивый снежный покров.
Тишковец отметил, что к началу следующей недели слой снежного покрова составит 7-12 сантиметров, что ниже нормы.
Днем синоптики пообещали до нуля градусов, ночью температура опустится. К воскресенью она достигнет до -7 градусов.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.