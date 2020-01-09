Сараевец предотвратил убийство женщины

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Житель села Можары Сараевского района предотвратил убийство женщины. Об этом пишет издательство «
Инцидент произошел перед Новым годом. Известно, что сараевец выпивал с двумя женщинами. Во время застолья подруги поссорились, одна из них схватила нож и стала угрожать потерпевшей.
Мужчине удалось успокоить женщину. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 119 УК.
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