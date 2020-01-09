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16:16, 9 января 2020 114
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Рязанский минздрав рассказал о травмах пациентов, поступивших в ОКБ в праздники

Рязанский минздрав рассказал о травмах пациентов, поступивших в ОКБ в праздники

В новогодние праздники в рязанскую ОКБ поступило большое количество пациентов с судорогами, поражением головного мозга и отравлением алкоголем. Об этом сообщил региональный минздрав.

Как сообщил руководитель травмцентра 1-го уровня Андрей Карпунин, в ОКБ также приняли большое количество пациентов с черепно-мозговыми травмами.

Несколько пострадавших поступили с травмами, полученными в ДТП, а также полученными в результате падения с высоты.

Некоторые из пациентов до сих пор проходят лечение.


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