Рязанцев пригласили на выступление вокального ансамбля епархии

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Рязанцев пригласили на выступление вокального ансамбля духовенства епархии. Концерт, посвященный Рождеству, пройдет в РДМ в пятницу, 10 января.
На сцену выйдут протоиерей Димитрий Челноков, иерей Георгий Цветков, иерей Владимир Любимский, иерей Димитрий Корнилов, иерей Артемий Прозоров. Регент — протоиерей Георгий Галахов.
Ведущим концерта будет игумен Лука (Степанов).
Начало в 19:00, вход свободный.
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