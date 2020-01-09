Рязанцев предупредили о гололеде и тумане

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Рязанцев предупредили о гололеде. Соответствующее метеопредупреждение опубликовали на
«Утром в пятницу, 10 января, на территории Рязанской области местами ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Местами ухудшение видимости 500-1000 метров», — отметили в сообщении.
Министерство просит быть аккуратнее на дорогах региона и соблюдать скоростной режим.
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