Рождественские богослужения в рязанских храмах посетили более 20 тысяч человек

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Рождественские богослужения в рязанских храмах посетили более 21 тысяч человек,
В ночь с 6 на 7 января общественный порядок охраняли более 640 сотрудников органов внутренних дел, 40 слушателей рязанского филиала московского института МВД России, 155 представителей народных дружин.
По данным полиции, богослужения прошли спокойно, без нарушений.
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