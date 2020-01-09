Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:16, 9 января 2020 153
 0    0

Рождественские богослужения в рязанских храмах посетили более 20 тысяч человек

Рождественские богослужения в рязанских храмах посетили более 20 тысяч человек

Рождественские богослужения в рязанских храмах посетили более 21 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ночь с 6 на 7 января общественный порядок охраняли более 640 сотрудников органов внутренних дел, 40 слушателей рязанского филиала московского института МВД России, 155 представителей народных дружин.

По данным полиции, богослужения прошли спокойно, без нарушений.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
В рязанской академии тенниса подвели итоги года

В рязанской академии тенниса подвели итоги года

На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 28 декабря 2019 2 296
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
9:42, 4 января 2020 2 529
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 1 506
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
14:20, 8 января 2020 2 770
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
18:20, 29 декабря 2019 2 031
В центре Рязани появились ледяные скульптуры
Все новости
Голосования

Время работать! Как вы справляетесь с постпраздничным синдромом?

Окончание опроса: 27.01.2020
Архив голосований
Форум