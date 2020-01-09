Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

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Фото: Pixabay.com
В 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней на выходные россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец,
Так, согласно утвержденному производственному календарю, россияне будут меньше работать в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.
«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля», — говортся в сообщении.
После празднования Дня Защитнка Отечества, обилие выходных ждет работников и весной. Рабочие недели станут короче в связи с Международным женским днем, Днем весны и труда, а также празднованием Дня Победы.
«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня — с 6 по 8 мая», — отметил замглавы Роструда.
Отдыхать больше будут россияне в июне благодаря Дню России, а также в ноябре в связи с Днем народного единства.
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