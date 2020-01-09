Портал Life в своем тревел-блоге показал сюжет о Рязани

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Портал Life в своем тревел-блоге «ПРОехали» показал сюжет о Рязани.
Ведущая блога прогулялась по рязанским улицам, побывала в Лесопарке и в комплексе «В некотором царстве», кроме того, рассказала о Рязани как о «Новогодней столице» и попробовала местные блюда.
«А вы знаете, почему в Рязани грибы с глазами? Рассказываем, откуда появилось необычное выражение. А еще — показываем, куда идти за самыми вкусными блюдами по старинным рецептам, где гулять с детьми и зачем ехать в некоторое царство» — говорится в видеоролике.
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